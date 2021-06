Les nouvelles fonctionnalités incluses dans cette version la rendent idéale pour les équipes mobiles sur le terrain. Par exemple, obtenez la signature de vos clients après la livraison d'un colis grâce à la possibilité de signer avec le doigt, et transformez votre iPhone en scanner de codes-barres pour gérer votre inventaire.Allez plus loin et livrez des applications 4D for iOS avec une ergonomie encore meilleure grâce à la prise en charge des relations Many to Many et gardez les utilisateurs de vos applications engagés grâce à des mises à jour instantanées de l'interface utilisateur leur fournissant des données en temps réel qu'ils peuvent vérifier dès qu'ils reçoivent une notification.Intégrez en douceur votre solution à d'autres clients de messagerie grâce à un ensemble de fonctions permettant de gérer les flags IMAP. Soyez en phase avec les mesures de sécurité des nouveaux fournisseurs de messagerie grâce à la prise en charge d'OAuth 2.0 pour IMAP, POP3 et SMTP. Vos clients peuvent grâce à cette version recevoir une copie de leurs messages dans la boîte aux lettres "Envoyé" affichée par Outlook ou Apple Mail lors de l'envoi d'e-mails à partir de 4D.De nombreuses améliorations de l'interface utilisateur sont disponibles pour vous aider à styliser vos documents ET à respecter les contraintes de temps. La barre d'outils et la barre latérale de 4D Write Pro continuent de s'enrichir de nouvelles fonctionnalités : vous pouvez incrémenter ou décrémenter le texte, copier/coller la règle, changer la couleur de fond d'un paragraphe; changer le style d'un mot (majuscule, minuscule, etc.). Vous souhaitez en savoir plus ? Le code source est disponible sur GitHub. N'hésitez pas à l'adapter à vos besoins !Des événements 4D View Pro plus efficaces pour le mode headless, de nouveaux outils pour la recherche et la comparaison de chaînes de caractères, des informations supplémentaires dans l'éditeur de code pour accélérer le processus de codage, des informations supplémentaires dans le débogueur pour une meilleure analyse et un meilleur débogage du code, des sessions web évolutives pour des applications web avancées et une meilleure mise à l'échelle. Et bien plus encore !Visualisez immédiatement et facilement les données de votre application 4D dans un navigateur Web lors de création ou de mise à jour. Réagissez rapidement si nécessaire. Avec une interface moderne et conviviale, le 4D Data Explorer vous offre tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un aperçu immédiat de vos données, sans avoir besoin d'une licence de serveur Web. 4D v18 R6 propose une preview. Les futures versions proposeront cette fonctionnalité de façon plus aboutie.Source : 4D Que pensez-vous de cette nouvelle version de 4D ?